Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Танцевавшие под Сердючку девушки прославили песней Путина в качестве извинений
В США ФБР застрелили мужчину, который писал угрозы в адрес Байдена
Покусанная акулой проукраинская активистка злорадствовала по поводу съеденного акулой россиянина
Twitter* оштрафован на $350 тыс. за задержку передачи данных аккаунта Трампа
Обнаруженный в Белом доме кокаин принадлежал человеку из окружения семьи Байдена
Звезду "Универа" не пустили в Грузию
Генерал ВСУ предупредил, что ВС РФ создали мощный ударный кулак под Купянском
Выгода оплаты вывоза мусора по факту пока неочевидна, если сравнивать с оплатой по нормативу
В районе Орехова ФАБ-1500 накрыла штаб 47-й отдельной мехбригады ВСУ

Казанский стрелок будет отбывать пожизненный срок в "Чёрном дельфине"

1:38
Происшествия

Семья Ильназа Галявиева, совершившего весной 2021 года ужасную стрельбу в казанской школе № 175, получила зловещее известие: он будет проводить остаток своих дней в исправительной колонии № 6, известной как "Черный дельфин".

Казанский стрелок будет отбывать пожизненный срок в "Чёрном дельфине"
Фото: Телеграм.

Эта тюрьма, славящаяся своим высоким уровнем безопасности и строгим режимом, станет его новым домом на долгие годы. Пожизненный приговор, который вступил в силу 7 августа, поставил точку в этой мрачной истории.

В мае 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в стенах казанской гимназии № 175, унося с собой жизни семи невинных школьников и двух учительниц. Венера Айзатова, учительница начальных классов, и Эльвира Игнатьева, молодая преподавательница английского языка, оказались жертвами его безумного акта. Еще 23 человека получили ранения.

Страшные события в гимназии № 175 не ограничились стрельбой. Галявиев также установил и подорвал самодельную бомбу на первом этаже здания. Взрыв разрушил часть помещений, оставив глубокий след разрушения. Всего же по делу было признано пострадавшими около 600 человек. Эта трагедия потрясла не только Казань, но и всю страну.

После своего задержания Ильназ Галявиев признал свою вину. Верховный суд Татарстана, вынося свой вердикт, приговорил его к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как Ильназ Галявиев получил свое пожизненное?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
Стало ясно, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"

Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".

Полковник Кнутов: ВС РФ удалось разгадать, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"
Актёр из Череповца Сергей Анисифоров разрезал и сжёг флаг России
Череповецкий актёр Сергей Анисифоров растоптал и сжёг российский флаг
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
В Германии созрели для "осушения и защиты" "Северного потока" Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
Путин хорошо знает немцев и всё рассчитал: "Северный поток" будет реанимирован
Экс-командир Суровикина объяснил его решение уйти из Херсона
Основные версии взрыва в Сергиевом Посаде: от диверсии до человеческого фактора
Основные версии взрыва в Сергиевом Посаде: от диверсии до человеческого фактора
Последние материалы
Танцевавшие под Сердючку девушки прославили песней Путина в качестве извинений
В США ФБР застрелили мужчину, который писал угрозы в адрес Байдена
Казанский стрелок будет отбывать пожизненный срок в "Чёрном дельфине"
Twitter* оштрафован на $350 тыс. за задержку передачи данных аккаунта Трампа
Покусанная акулой проукраинская активистка злорадствовала по поводу съеденного акулой россиянина
Обнаруженный в Белом доме кокаин принадлежал человеку из окружения семьи Байдена
Звезду "Универа" не пустили в Грузию
Генерал ВСУ предупредил, что ВС РФ создали мощный ударный кулак под Купянском
Выгода оплаты вывоза мусора по факту пока неочевидна, если сравнивать с оплатой по нормативу
В районе Орехова ФАБ-1500 накрыла штаб 47-й отдельной мехбригады ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников