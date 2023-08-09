Казанский стрелок будет отбывать пожизненный срок в "Чёрном дельфине"

1:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Семья Ильназа Галявиева, совершившего весной 2021 года ужасную стрельбу в казанской школе № 175, получила зловещее известие: он будет проводить остаток своих дней в исправительной колонии № 6, известной как "Черный дельфин".

Фото: Телеграм.

Эта тюрьма, славящаяся своим высоким уровнем безопасности и строгим режимом, станет его новым домом на долгие годы. Пожизненный приговор, который вступил в силу 7 августа, поставил точку в этой мрачной истории.

В мае 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в стенах казанской гимназии № 175, унося с собой жизни семи невинных школьников и двух учительниц. Венера Айзатова, учительница начальных классов, и Эльвира Игнатьева, молодая преподавательница английского языка, оказались жертвами его безумного акта. Еще 23 человека получили ранения.

Страшные события в гимназии № 175 не ограничились стрельбой. Галявиев также установил и подорвал самодельную бомбу на первом этаже здания. Взрыв разрушил часть помещений, оставив глубокий след разрушения. Всего же по делу было признано пострадавшими около 600 человек. Эта трагедия потрясла не только Казань, но и всю страну.

После своего задержания Ильназ Галявиев признал свою вину. Верховный суд Татарстана, вынося свой вердикт, приговорил его к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима.

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Как Ильназ Галявиев получил свое пожизненное?