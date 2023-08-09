Сотрудники полиции Новосибирска пытаются установить личности подростков, открывших стрельбу из страйкбольных автоматов по прохожим в районе одного из торговых центров города.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, несовершеннолетние обстреляли девушкек, которые шли по улице. Отмечается, что подростки целились в спины и ноги прохожих.
По данным МВД, действия нарушителей попали на камеры видеонаблюдения, их личности устанавливаются.
Кроме того, представители ведомства подчеркнули: девушки не обращались с заявлениями в полицейские участки.
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