Полиция Новосибирска ищет подростков, стрелявших по девушкам из страйкбольных автоматов

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники полиции Новосибирска пытаются установить личности подростков, открывших стрельбу из страйкбольных автоматов по прохожим в районе одного из торговых центров города.

Фото: ya.ru

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, несовершеннолетние обстреляли девушкек, которые шли по улице. Отмечается, что подростки целились в спины и ноги прохожих.

По данным МВД, действия нарушителей попали на камеры видеонаблюдения, их личности устанавливаются.

Кроме того, представители ведомства подчеркнули: девушки не обращались с заявлениями в полицейские участки.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге неизвестный на самокате обстрелял иномарку Mercedes, припаркованную в центре города.

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