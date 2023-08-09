В Екатеринбурге мужчина на самокате обстрелял иномарку Mercedes

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге мужчина подъехал на самокате к автопарковке и открыл огонь по иномарке Mercedes, после чего скрылся с места происшествия.

Фото: Пресс-служба МВД России

Как пояснила хозяйка машины, авто принадлежит организации, где она работает гендиректором. По её словам, в момент стрельбы ей посчастливилось находиться в здании. Она также поделилась, что действия мужчины попали на камеры видеонаблюдения. Женщина назвала случившееся покушением на неё.

"Стреляли на уровне головы", — отметила хозяйка иномарки в беседе с E1.RU.

Она не исключила, что к стрельбе причастен предприниматель, задолжавший ей 15 млн. Однако эта информация ещё не подтверждена.

Женщина обратилась с заявлением к полицейским. В региональном МВД ещё не комментировали стрельбу в центральной части Екатеринбурга.