В Екатеринбурге мужчина подъехал на самокате к автопарковке и открыл огонь по иномарке Mercedes, после чего скрылся с места происшествия.
Как пояснила хозяйка машины, авто принадлежит организации, где она работает гендиректором. По её словам, в момент стрельбы ей посчастливилось находиться в здании. Она также поделилась, что действия мужчины попали на камеры видеонаблюдения. Женщина назвала случившееся покушением на неё.
"Стреляли на уровне головы", — отметила хозяйка иномарки в беседе с E1.RU.
Она не исключила, что к стрельбе причастен предприниматель, задолжавший ей 15 млн. Однако эта информация ещё не подтверждена.
Женщина обратилась с заявлением к полицейским. В региональном МВД ещё не комментировали стрельбу в центральной части Екатеринбурга.
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