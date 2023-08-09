В процессе успешного вывода военного спутника ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Плесецке отработавшие части аппарата сгорели в небе Австралией, что вызвало панику у населения страны.
По словам австралийцев, это было невероятно пугающее, хотя и впечатляющее зрелище.
Журналисты телеканала 7News процитировали профессора астрономии Суинбернского университета Алана Даффи, который назвал падение отработавших частей ракеты "самым большим световым шоу", видимым им в своей жизни.
Согласно данным Австралийского космического агентства, сияние и громкие хлопки над штатом Виктория были вызваны входом в атмосферу фрагментов российской ракеты-носителя.
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