Европейская ракета-носитель Ariane 6 будет впервые запущена в 2024 году. Сентябрь и август 2023 года станут для снаряда испытательными месяцами: после прохождения тестовых заданий разработчики назовут точные сроки официального полёта.
Такую информацию передаёт генеральный директор компании — оператор космических запусков Arianespace Стефан Исраэль.
"Европейское космическое агентство (ЕКА), Arianespace и французский Национальный центр космических исследований подтверждают, что первый запуск теперь запланирован на 2024 год".
Стоит напомнить, что на протяжении почти трех лет запуск ракеты переносился в связи с внешнеполитическими и эпидемиологическими трудностями. Эксплуатация ракеты планировалась еще в 2020 году.
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