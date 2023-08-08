Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 намечен на 2024 год

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Европейская ракета-носитель Ariane 6 будет впервые запущена в 2024 году. Сентябрь и август 2023 года станут для снаряда испытательными месяцами: после прохождения тестовых заданий разработчики назовут точные сроки официального полёта.

Фото: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.aex.ru%2Fnews%2F2023%2F6%2F20%2F258659%2F&psig=AOvVaw1zAQ2b4TUBmqlT0UryNaam&ust=1691603845900000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQjB1qFwoTCJC7ucTRzYADFQAAAAAdAAAAABAE

Такую информацию передаёт генеральный директор компании — оператор космических запусков Arianespace Стефан Исраэль.

"Европейское космическое агентство (ЕКА), Arianespace и французский Национальный центр космических исследований подтверждают, что первый запуск теперь запланирован на 2024 год".

Стоит напомнить, что на протяжении почти трех лет запуск ракеты переносился в связи с внешнеполитическими и эпидемиологическими трудностями. Эксплуатация ракеты планировалась еще в 2020 году.