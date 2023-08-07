В США медведь залез к туристу в машину и ранил его

2:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Событие, произошедшее в Национальном парке Грэйт-Смоки-Маунтинс в США, потрясло многих. Медведь, залезший в окно машины, нанес раны туристу, который недавно прибыл в этот красивый уголок природы. О происшествии подробно рассказывает портал The Messenger.

Фото: iz.ru

Парк Грэйт-Смоки-Маунтинс, граничащий с Северной Каролиной и Теннесси, славится своей природной красотой. Однако такие случаи, как нападение медведя на туриста, напоминают о том, насколько важно соблюдать меры безопасности.

По информации представителей парка, турист получил легкие травмы в результате нападения медведя. Ему осталась царапина на руке, но, к счастью, его жизни ничего не угрожает. Этот инцидент подчеркивает необходимость знания того, как вести себя в окружении дикой природы.

После произошедшего инцидента рейнджеры парка приняли решение о закрытии дороги Рич-Маунтин-роуд, по которой перемещался турист. Эта мера была принята для обеспечения безопасности как животных, так и людей. Иногда посетители непреднамеренно привлекают медведей, подкармливая их или оставляя корм для своих домашних животных. Это может привести к опасным ситуациям.

Рейнджеры также подчеркнули, что хищники, обитающие в парке, могут привыкнуть к присутствию людей и автомобилей. В особенности это наблюдается в периоды, когда у животных заканчиваются источники пищи, такие как ягоды и желуди. В такие моменты они начинают приближаться к людям, чья деятельность связана с питанием дикой природы. Время от времени, это может сделать медведей более смелыми и агрессивными.

Важно заметить, что конфликты с медведями можно предотвратить, соблюдая определенные меры предосторожности. Эксперты советуют не привлекать медведей едой и не пытаться кормить их. Кроме того, стоит избегать приближения к медведям на расстояние, менее рекомендованного специалистами. Помимо этого, следует хранить пищу и ароматные предметы в специальных контейнерах, чтобы не привлекать внимание диких животных.

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