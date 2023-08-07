В Херсонской области предотвратили теракт

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новой Каховке удалось предотвратить теракт возле многоквартирного дома. На детской площадке было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщает argumenti.ru.

Фото: https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/photo/Gorod/1114415.html?addLike=1

Оно оказалось самодельным, сделанным на основе тротиловой шашки и поражающих элементов. Взрывчатку деактивировали с помощью саперного комплекса. На данный момент личность злоумышленника устанавливается.

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