В Херсонской области предотвратили теракт

В Новой Каховке удалось предотвратить теракт возле многоквартирного дома. На детской площадке было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщает argumenti.ru.
Оно оказалось самодельным, сделанным на основе тротиловой шашки и поражающих элементов. Взрывчатку деактивировали с помощью саперного комплекса. На данный момент личность злоумышленника устанавливается.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.