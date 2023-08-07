Baza: на могиле военкора Татарского нашли дрон

1:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Квадрокоптер марки "Avenger" нашли на могиле военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) на Троекуровском кладбище в выходные, сообщает издание "Baza".

Фото: https://vk.com/vladlentatarskiy

Странную находку обнаружил охранник во время ночного обхода 5 августа. Он же вызвал полицию. Стражи порядка обыскали 30 близлежащих участков в районе могилы Татарского, но никаких других подозрительных предметов не нашли. Ведется проверка.

Источники издания предполагают, что таким образом кто-то помянул Татарского, который любил дроны.

Напомним, 2 апреля 2023 года военкор Владлен Татарский погиб во время своего творческого вечера в петербургском кафе в результате срабатывания взрывного устройства в статуэтке, переданной ему Дарьей Треповой*. Еще несколько десятков человек были ранены. Погибшего похоронили 8 апреля на участке № 31 на Троекуровском кладбище.

В конце июля Следственный комитет предъявил Треповой окончательное обвинение. Ей инкриминируют совершение теракта, незаконный оборот взрывных устройств и подделку документов. Следствие полагает, что девушка знала, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой.

*Внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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