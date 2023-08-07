Компания, организовавшая лагерь "Колибри Тур", не значится в реестре туроператоров

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Компания, организовавшая печально известный лагерь "Колибри Тур", не значится в едином федеральном реестре туроператоров, который ведет Министерство экономического развития РФ. Российский союз туриндустрии (РСТ) также обратил внимание на предыдущие случаи проблем с качеством услуг этой же компании в отношении детского отдыха в Турции.

Фото: freepik.com

По данным РСТ, компания предлагала путевки со скидками. Примечательно, что организатор лагеря "Колибри" в Турции не рассчитался за проживание детей в отеле Omorfi Garden Resort. Как сообщил представитель Ассоциации российских туроператоров (АТОР), сумма задолженности составляет 75 тыс. долларов США.

Курорт уточнил, что в 2023 году российские дети провели в лагере в Кемере (Турция) в общей сложности 50 дней, а заезды происходили каждые две недели. Поначалу оплата производилась частями от 300 до 700 долларов. Однако со временем стала накапливаться задолженность, которая на сегодняшний день составляет 75 тыс. долларов.

Для небольшой гостиницы это весьма существенно, однако, несмотря на финансовые разногласия, отель стремился минимизировать последствия для детей. Представитель отеля выразил сочувствие по поводу сложившейся ситуации и заявил о намерении привлечь турецкие правоохранительные органы.

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