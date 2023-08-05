В Краснодарском крае мужчина утонул сразу после того, как сделал предложение девушке

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Россиянин сделал предложение своей девушке и утонул сразу после этого. По информации Telegram-канала Shot трагическое происшествие случилось на пляже в Тимашевске Краснодарского края.

Фото: vk.com

Сообщается, что влюблённые пришли на городской пляж вечером в пятницу, 4 августа, чтобы пережить один из лучших моментов в жизни.

Пара немного выпила, а около полуночи отправилась прыгать в реку с пирса. 34-летний мужчина начал тонуть после одного из прыжков.

Ему на помощь бросились местные жители, но из воды его извлекли уже без признаков жизни. Приехавшие по вызову медики только констатировали смерть.

Ранее стало известно, что пропавшую после оползня в Грузии россиянку обнаружили мёртвой.

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