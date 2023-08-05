Россиянин сделал предложение своей девушке и утонул сразу после этого. По информации Telegram-канала Shot трагическое происшествие случилось на пляже в Тимашевске Краснодарского края.
Сообщается, что влюблённые пришли на городской пляж вечером в пятницу, 4 августа, чтобы пережить один из лучших моментов в жизни.
Пара немного выпила, а около полуночи отправилась прыгать в реку с пирса. 34-летний мужчина начал тонуть после одного из прыжков.
Ему на помощь бросились местные жители, но из воды его извлекли уже без признаков жизни. Приехавшие по вызову медики только констатировали смерть.
Ранее стало известно, что пропавшую после оползня в Грузии россиянку обнаружили мёртвой.
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