Тайфун "Канун" унёс жизни четырёх человек на Тайване

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сложные погодные условия, вызванные тайфуном "Канун", стали причиной гибели четырёх жителей Тайваня и получения травм разной степени тяжести ещё у двоих пострадавших. Всё это произошло в результате дорожно-транспортного происшествия, информирует газета "Тайбэй шибао".

Фото: world.segodnya.ua

Уточняется, что водитель инженерно-строительной машины подрядчика государственной электроэнергетической компании острова Taiwan Power не справился с управлением: транспорт упал с обрыва при повороте на узкой горной дороге. Причина тому — рыхлая почва и скользкая дорога после непрерывных проливных дождей.

На место ЧП незамедлительно прибыли спасатели. Они сообщили, что инцидент случился 3 августа около 12:00 по местному времени (07:00 мск). К текущему моменту организовано расследование, в ходе которого специалисты попытаются установить причину аварии.

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