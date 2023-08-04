Сложные погодные условия, вызванные тайфуном "Канун", стали причиной гибели четырёх жителей Тайваня и получения травм разной степени тяжести ещё у двоих пострадавших. Всё это произошло в результате дорожно-транспортного происшествия, информирует газета "Тайбэй шибао".
Уточняется, что водитель инженерно-строительной машины подрядчика государственной электроэнергетической компании острова Taiwan Power не справился с управлением: транспорт упал с обрыва при повороте на узкой горной дороге. Причина тому — рыхлая почва и скользкая дорога после непрерывных проливных дождей.
На место ЧП незамедлительно прибыли спасатели. Они сообщили, что инцидент случился 3 августа около 12:00 по местному времени (07:00 мск). К текущему моменту организовано расследование, в ходе которого специалисты попытаются установить причину аварии.
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