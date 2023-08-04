Эскалация столкновений в палестинском лагере Эйн-эль-Хильве

1:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В последние дни в палестинском лагере Эйн-эль-Хильве наблюдается эскалация столкновений между палестинскими группировками, что знаменует собой окончание срока действия перемирия, дававшего хоть какую-то надежду на мир в регионе.

Фото: Правда.Ру

В столкновениях участвуют в основном члены партии ФАТХ президента Махмуда Аббаса и исламистские группировки, причём напряженность возросла после того, как в воскресенье был обстрелян палестинский военный генерал Абу Ашраф аль-Армуши. Ситуация в очередной раз высветила сложности и проблемы политического ландшафта региона.

Доктор Риад Абу аль-Эйнейн, глава больницы Аль-Хамшари, сообщил, что в среду вечером столкновения возобновились, в результате чего несколько человек получили ранения. К счастью, сообщений о погибших не поступало. Однако ситуация остается крайне нестабильной, поскольку после столкновений предыдущих дней, унесших жизни 12 человек, наступило относительное затишье, а в больницу обратились 56 раненых.

В среду вечером ракетный обстрел привел к новым жертвам. По словам представителя лагеря, в результате обстрела погибли два человека, ещё 15 получили ранения. Ракетный обстрел густонаселенного района только усугубляет и без того нестабильную ситуацию в сфере безопасности, ещё больше подвергая опасности жизни мирных жителей.

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