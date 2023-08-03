В Екатеринбурге от неизвестной инфекции умер шестилетний мальчик

Шестилетний ребёнок скончался в Екатеринбурге в результате неизвестной инфекции. Об этом пишет портал Е1.

Фото: https://www.urps5962ml.fr/

Сообщается, что родители Дениса обратились за помощью к медикам полгода назад, после того, как у него обнаружили обычный герпес.

Мальчика постоянно в течение шести месяцев постоянно направляли к различным врачам, но поставить точный диагноз они так и не смогли.

Температура у ребёнка поднималась выше 41 градуса, а с его лица начала отслаиваться кожа. При этом список предполагаемых заболеваний только увеличивался.

В историю планировали вмешаться специалисты из Москвы, однако, не успели: Денис умер 23 июня.

Ранее стало известно, что восьмилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере в Амурской области при странных обстоятельствах.

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