170 тыс. домов остались без света из-за тайфуна в Японии

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сложные погодные условия, вызванные тайфуном "Канун", привели к отключению электроэнергии примерно в 170 тыс. домов на юге Японии. Мощный тайфун продвигается к префектуре Окинава, что приводит к нарушениям в работе линий электропередач. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский телеканал NHK.

Фото: фейсбук

Влияние на жителей и транспорт

Следствие неблагоприятной погоды: один человек ранен. Кроме того, было отменено более 500 авиарейсов, а в среду ожидаются перебои в работе как воздушного, так и железнодорожного транспорта, поскольку "Канун" достигнет района Окинавы.

Прогноз погоды

По прогнозам метеорологов, в ближайшие 24 часа в префектуре Окинава ожидается выпадение около 200 мм осадков.

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Гигантский ураган «Канун» надвигается на Японию. Отменены более 500 авиарейсов