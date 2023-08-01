Сложные погодные условия, вызванные тайфуном "Канун", привели к отключению электроэнергии примерно в 170 тыс. домов на юге Японии. Мощный тайфун продвигается к префектуре Окинава, что приводит к нарушениям в работе линий электропередач. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский телеканал NHK.
Следствие неблагоприятной погоды: один человек ранен. Кроме того, было отменено более 500 авиарейсов, а в среду ожидаются перебои в работе как воздушного, так и железнодорожного транспорта, поскольку "Канун" достигнет района Окинавы.
По прогнозам метеорологов, в ближайшие 24 часа в префектуре Окинава ожидается выпадение около 200 мм осадков.
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