Женщина помочилась в самолете после того, как бортпроводники не разрешали ей пользоваться туалетом

В социальных сетях появились видеокадры, на которых пассажирка самолета мочится на пол кабины. Женщина сидит на корточках в углу, со спущенными брюками, и утверждает, что стюардессы не позволяли ей использовать бортовые туалеты в течение нескольких часов.

Клип был опубликован на авиационном сайте Airlive и, по их информации, был снят на борту рейса авиакомпании Spirit Airlines. Однако местоположение самолета, а также пункты его вылета и прибытия не уточняются.

На видео слышно, как неизвестная женщина обвиняет бортпроводников, говоря, что ей уже два часа надо сходить в туалет, но ей не разрешают это сделать. Она просит закрыть дверь, а также заявляет, что самолет остановился и она не может сдержать мочу.

Кто-то за кадром предупреждает пассажирку о том, что ее снимают на камеру, и призывает ее поздороваться с ней. В ответ она говорит, что ее могут снимать сколько угодно, и даже предлагает выписать на нее ордер на арест.

Кроме того, на видео слышен еще один голос, который в неприязненной манере советует пассажирке пить больше воды, так как ее моча пахнет отвратительно.

Инцидент вызвал беспокойство, и авиакомпания была связана с целью получения комментариев по этому поводу.

В текущем году замечена тревожная тенденция подобных происшествий на борту самолетов. В июне мужчина был арестован за то, что якобы мочился и испражнялся на полу рейса авиакомпании Air India, следовавшего в Дели. Ранее другая пассажирка, путешествующая бизнес-классом с авиакомпанией Emirates, жаловалась, что ее поездка из Дубая в Сидней была испорчена из-за того, что другой пассажир представлял угрозу своим поведением.

Более того, на рейсе из Нью-Йорка в Дели произошел еще один инцидент, связанный с неподобающим поведением пассажира в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина якобы мочился на своего соседа во время ссоры в воздухе на борту рейса авиакомпании American Airlines.

