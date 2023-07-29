Главное управление МЧС по Республике Татарстан сообщило о гибели 14-летней девочки в Аксубаевском районе.
Ребёнок отдыхал вместе с родственниками на пруду в селе Старое Ильдиряково, уточнили в ведомстве. Пока взрослая часть компании занималась на берегу своими делами, два подростка 17 и 14 лет отправились купаться, взяв с собой надувной матрас. Когда он перевернулся, девочки, не умеющие плавать, оказались в воде.
Старшего ребёнка взрослые смогли спасти, но её сестра, к несчастью, утонула.
Журналисты издания "МК-Казань" отметили, что берег пруда не оборудован для купания, о чём гласят установленные таблички.
Ранее СМИ сообщили о трагедии в Подмосковье, где во время застолья один из участников взорвал боевую гранату.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.