Девочка в Татарстане утонула из-за перевернувшегося надувного матраса

Главное управление МЧС по Республике Татарстан сообщило о гибели 14-летней девочки в Аксубаевском районе.

Фото: ya.ru

Ребёнок отдыхал вместе с родственниками на пруду в селе Старое Ильдиряково, уточнили в ведомстве. Пока взрослая часть компании занималась на берегу своими делами, два подростка 17 и 14 лет отправились купаться, взяв с собой надувной матрас. Когда он перевернулся, девочки, не умеющие плавать, оказались в воде.

Старшего ребёнка взрослые смогли спасти, но её сестра, к несчастью, утонула.

Журналисты издания "МК-Казань" отметили, что берег пруда не оборудован для купания, о чём гласят установленные таблички.

Ранее СМИ сообщили о трагедии в Подмосковье, где во время застолья один из участников взорвал боевую гранату.

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