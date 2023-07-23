Ссора во время вечеринки в Московской области закончилась трагедией: один из участников застолья взорвал боевую гранату, в результате чего пострадало пять человек.
Четверо пострадавших, включая двоих детей, с различными ранениями находятся в больницах Подмосковья, один человек в результате взрыва скончался, сообщают "Известия" со ссылкой на собственный источник.
Авторы материала уточняют, что трагедия произошла в деревне Бортниково, недалеко от подмосковного города Ступино.
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