«Известия»: из-за взрыва гранаты во время застолья в Подмосковье погиб человек, ранены дети

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ссора во время вечеринки в Московской области закончилась трагедией: один из участников застолья взорвал боевую гранату, в результате чего пострадало пять человек.

Фото: aruna.lk

Четверо пострадавших, включая двоих детей, с различными ранениями находятся в больницах Подмосковья, один человек в результате взрыва скончался, сообщают "Известия" со ссылкой на собственный источник.

Авторы материала уточняют, что трагедия произошла в деревне Бортниково, недалеко от подмосковного города Ступино.

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