При пожаре в египетском ТЦ пострадали 30 человек

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одном из торговых центров северо-западной египетской провинции Матрух произошел трагический инцидент, в результате которого из-за сильного возгорания пострадали более 30 человек. Авторитетный новостной портал Al-Masry Al-Youm сообщил о случившемся, подчеркнув всю серьезность ситуации.

Фото: ru.tokkoro.com

Возникновение пожара и его последствия

Пожар охватил несколько магазинов в торговом центре, расположенном в столице провинции Мерса-Матрух. Быстрое распространение пламени нанесло огромный ущерб и поставило под угрозу жизни многих покупателей и работников. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницы, где им оказывается медицинская помощь. Серьезность ситуации очевидна: у всех пострадавших наблюдаются симптомы удушья из-за густого дыма, образовавшегося в результате пожара.

Ликвидация пожара и расследование

Благодаря оперативным действиям пожарных команд пожар был успешно ликвидирован. Однако причина возникновения пожара на данный момент остается неизвестной. Ведется расследование для установления причин и обстоятельств, приведших к этому трагическому инциденту. Власти намерены выяснить истинную причину пожара, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и при необходимости привлечь виновных к ответственности.

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