МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и шквалистом ветре в Москве

В Москве ожидается гроза с вечера вторника до утра среды. Столичный главк МЧС РФ уже разослал экстренное предупреждение. Синоптики Росгидромета прогнозируют в столице дождь, местами ливень и грозу, в период с 25 июля, начиная с 20:00, и до 26 июля, 11:00. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Фото: ya.ru

МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких перестроений. А пешеходам стоит обходить стороной шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

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