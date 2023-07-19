Пенсионер из Соль-Илецка мог умереть от ножевого ранения после ДТП

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пожилой мужчина в возрасте 76-и лет из Соль-Илецка получил ножевое ранение после случившего с ним дорожно-транспортного происшествия. Подробности приводит 56orb.ru.

Фото: ffins.kz

Известно, что пенсионер попал в ДТП, которое стало причиной сильной ссоры его с 46-летним мужчиной. Незнакомец напал на сольилечанина с ножом, оставив несколько порезов. Правоохранительные органы сообщают, что пожилого мужчину госпитализировали из дома в местную больницу.

На данный момент обвиняемый задержан УМВД России по Оренбургской области: на него возбуждено уголовное дело по факту "умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", которое ограничит виновнику свободу на 10 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.