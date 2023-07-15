Бойцу из Дагестана Руслану Халидову удалось спасти жизни трёх офицеров в зоне СВО при том, что сам он был тяжело контужен. О поступке героя рассказали представители пресс-службы администрации Рутульского района республики.
Невзирая на своё тяжёлое ранение, военнослужащий доставил офицеров к медикам.
"Боец, позывной Лакец, из села Верхний Катрух, Халидов Руслан Уруджевич, спас трех офицеров Внутренних войск России. Сам Руслан, в состоянии контузии и тяжелораненый, довел офицеров до медицинского пункта", — говорится в заявлении.
Боец из Дагестана был ранен в шею, контужен, поэтому сейчас пока имеет проблемы со слухом.
Спасённые дагестанским бойцом офицеры выразили ему свою благодарность, объяснив, что если бы тот не вывез из с поля боя, их бы сейчас не было в живых. Халидова назвали настоящим героем.
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