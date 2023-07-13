Царьград: раненый участник спецоперации сбежал из госпиталя — пропажу заметил бдительный хирург

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Молодой человек, участвовавший в специальной военной операции, сбежал из госпиталя.

Фото: https://avatars.mds.yandex.net/get-ynews/2781938/b3bccdb3707200aea9891b43a3f0a449/563x304

Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

В Одинцово из военного госпиталя сбежал молодой мужчина, который участвовал в спецоперации и поступил в медицинское учреждение с ранением. Отсутствие бойца заметил хирург, после чего обратился в полицию.

По информации, раненый военнослужащий исчез в обеденное время.

Также сообщается, что он был ранее судим. Солдат сбежал из больницы без амуниции. По крайней мере, никакого оружия у молодого человека при себе не было.

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