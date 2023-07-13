Молодой человек, участвовавший в специальной военной операции, сбежал из госпиталя.
Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
В Одинцово из военного госпиталя сбежал молодой мужчина, который участвовал в спецоперации и поступил в медицинское учреждение с ранением. Отсутствие бойца заметил хирург, после чего обратился в полицию.
По информации, раненый военнослужащий исчез в обеденное время.
Также сообщается, что он был ранее судим. Солдат сбежал из больницы без амуниции. По крайней мере, никакого оружия у молодого человека при себе не было.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.