Подробности смерти 16-летнего подростка от удара молнии под Новосибирском

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирской области произошёл несчастный случай: молодой человек 16 лет погиб на месте от удара молнии.

Фото: https://oir.mobi/

Сиб.фм публикует подробности произошедшего. В посёлке Александровка подросток вместе со своим братом пас коров. Начавшийся дождь заставил ребят скрыться под деревом, куда во время грозы и ударила молния. Старший брат скончался сразу же, младший находится в больнице в реанимации.

Погибший парень воспитывался в семье родной тёти, у которой ещё четыре ребёнка, так как мама его умерла. Соседи характеризуют семью как благополучную. Обнаружил мальчиков старший брат, который из-за непогоды пошёл встречать родственников.

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