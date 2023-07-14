В Новосибирской области произошёл несчастный случай: молодой человек 16 лет погиб на месте от удара молнии.
Сиб.фм публикует подробности произошедшего. В посёлке Александровка подросток вместе со своим братом пас коров. Начавшийся дождь заставил ребят скрыться под деревом, куда во время грозы и ударила молния. Старший брат скончался сразу же, младший находится в больнице в реанимации.
Погибший парень воспитывался в семье родной тёти, у которой ещё четыре ребёнка, так как мама его умерла. Соседи характеризуют семью как благополучную. Обнаружил мальчиков старший брат, который из-за непогоды пошёл встречать родственников.
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