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В Бразилии молния попала прямо в голову статуи Христа Спасителя: "2023, а может не надо"

Мир

В Рио-де-Жанейро запечатлели момент попадания молнии в статую Христа Спасителя.

В Бразилии молния попала прямо в голову статуи Христа Спасителя: "2023, а может не надо"

Молния угодила в знаменитую статую Христа-Спасителя, расположенную на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро на высоте 709 метров над уровнем моря.

В социальных сетях под новостью с ударом молнии пользователи оставляют тревожные комментарии. Многие считают это плохим предзнаменованием.

"2023, а может не надо", — пишут интернет-пользователи под впечатляющими снимками.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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