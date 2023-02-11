В Бразилии молния попала прямо в голову статуи Христа Спасителя: "2023, а может не надо"

В Рио-де-Жанейро запечатлели момент попадания молнии в статую Христа Спасителя.

Молния угодила в знаменитую статую Христа-Спасителя, расположенную на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро на высоте 709 метров над уровнем моря.

В социальных сетях под новостью с ударом молнии пользователи оставляют тревожные комментарии. Многие считают это плохим предзнаменованием.

"2023, а может не надо", — пишут интернет-пользователи под впечатляющими снимками.