В Рио-де-Жанейро запечатлели момент попадания молнии в статую Христа Спасителя.
Молния угодила в знаменитую статую Христа-Спасителя, расположенную на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро на высоте 709 метров над уровнем моря.
В социальных сетях под новостью с ударом молнии пользователи оставляют тревожные комментарии. Многие считают это плохим предзнаменованием.
"2023, а может не надо", — пишут интернет-пользователи под впечатляющими снимками.
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