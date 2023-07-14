РИА Новости: взорвавшийся в Курчатове БПЛА рухнул в нескольких километрах от Курской АЭС

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который взорвался рядом с жилым домом на территории Курчатова, рухнул в нескольких километрах от Курской АЭС.

Фото: Fotodom.ru

Информацию об этом подтвердил сотрудник экстренной службы в беседе с РИА Новости. По его словам, БПЛА самолётного типа упал, а затем взорвался около девятиэтажки. Как пояснил источник агентства, дрон не долетел до атомной электростанции несколько километров.

Ранее руководитель Курской области Роман Старовойт прокомментировал ночное крушение беспилотника в регионе. Губернатор отметил, что БПЛА не разрушил критически важную инфраструктуру, однако повредил фасад и остекления в многоквартирном доме. Пострадавших и жертв удалось избежать.