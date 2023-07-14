Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который взорвался рядом с жилым домом на территории Курчатова, рухнул в нескольких километрах от Курской АЭС.
Информацию об этом подтвердил сотрудник экстренной службы в беседе с РИА Новости. По его словам, БПЛА самолётного типа упал, а затем взорвался около девятиэтажки. Как пояснил источник агентства, дрон не долетел до атомной электростанции несколько километров.
Ранее руководитель Курской области Роман Старовойт прокомментировал ночное крушение беспилотника в регионе. Губернатор отметил, что БПЛА не разрушил критически важную инфраструктуру, однако повредил фасад и остекления в многоквартирном доме. Пострадавших и жертв удалось избежать.
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