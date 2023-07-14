SHOT: 23-летний житель Москвы умер после поездки в Африку

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Москвы отправился в Африку на несколько дней по работе. Однако спустя неделю после возвращения на родину у 23-летнего парня поднялась температура. Врачи диагностировали острый бронхит и выписали лекарства. Но состояние москвича стремительно ухудшалось. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: pixabay. com

Молодой человек вызвал скорую помощь, но из-за сильной слабости даже не смог открыть квартиру прибывшей бригаде — дверь пришлось вскрывать. Врачи не смогли спасти парня: сердце остановилось по дороге в больницу.

На данный момент судмедэксперты выясняют, что именно стало причиной трагедии. Специалисты допускают, что москвич скончался от менингококковой инфекции, которая распространена в том регионе Африки, куда летал погибший.

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Что такое менингококковая инфекция?