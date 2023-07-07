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Иммунологи рассказали, ждать ли распространения менингита в России

2:03
Здоровье

Роспотребнадзор Свердловской области сообщил о вспышке менингита среди сотрудников склада маркетплейса Ozon. Все они проживали в одном хостеле. Первый сотрудник поступил в больницу 25 июня, на следующий день умер из-за "молниеносного течения инфекции". Второго госпитализировали 1 июля — он умер в тот же день.

Иммунологи рассказали, ждать ли распространения менингита в России
Фото: Fotodom. ru

По словам аллерголога-иммунолога Андрея Продеуса, из-за стремительного течения болезни у погибших могут произойти новые летальные исходы, поэтому необходимо узнать, какой именно штамм вызывал вспышку инфекции.

В группе риска находятся те люди, которые находятся в тесном контакте с другими. Чаще всего заболевают студенты в общежитиях, школьники и сотрудники крупных организаций, сообщил иммунолог Михаил Болков.

"Менингококк не так заразен, как грипп или ветрянка. Весь Екатеринбург вряд ли может заразиться, и по России это не пойдёт", — указал он в беседе с "Известиями".

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниями Владимир Чуланов отметил, что к основным симптомам менингита относятся головные боли, повышение температуры, скованность мышц шеи. Также пациенты жалуются на тошноту, повышенную чувствительность к свету и спутанность сознания.

Чтобы не заболеть менингококковой инфекцией, необходимо соблюдать гигиену рук и избегать массового скопления людей. Людям, которые проживают в общежитиях или хостелах, следует использовать только личную посуду и зубную щётку. Однако самая эффективная мера профилактики — это вакцинация.

"Вакцина необходима лицам, подлежащим призыву на военную службу, туристам и паломникам, медработникам, тем, кто живет в общежитиях, а также детям до пяти лет, подросткам 13-17 лет и пенсионерам старше 60 лет", — сообщил Чуланов.

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Симптомы МЕНИНГИТА у взрослых и детей. Как распознать признаки менингита и его последствия
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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