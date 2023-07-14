Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о трёх сбитых беспилотных летательных аппаратах в нескольких километрах от столицы региона.
Комплексы противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили дроны под Воронежем вечером 13 июля.
"Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет", — рассказал губернатор в своём Telegram-канале.
Он добавил, что взял ситуацию под личный контроль.
Воронежская городская администрация также уточнила, что чрезвычайные службы не зафиксировали инцидентов за прошедшие сутки.
Ранее Киев обратился к ядерным державам с просьбой оказать военную помощь атомным оружием.
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