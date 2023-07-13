Мужчина похитил двух подростков на берегу Волги под Нижним Новгородом

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось в населённом пункте Малое Козино в Нижегородской области. Мужчина похитил двух подростков, катавшихся на мопеде на побережье реки Волга.

Фото: facebook.com

50-летний мужчина подошёл к парню и девочке и спросил дорогу. Пока подростки отвечали, злоумышленник достал нож, затолкал их в автомобиль, сел за руль и отправился в неизвестном направлении.

В какой-то момент транспортное средство заглохло. Мужчина связал подростков и оставил на улице, скрывшись с места совершения преступления, сообщает РЕН ТВ.

Личность подозреваемого уже установлена и его разыскивает полиция. Открыто уголовное производство.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.