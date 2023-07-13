Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военный ВС РФ Юган в одиночку отбил атаку боевиков ВСУ, невзирая на контузию
ТАСС: учёные-геологи нашли в Канаде "эпицентр" новой эпохи на Земле
Подходящие растения для глинистой почвы: как сажать их на даче и ухаживать
Безпалько: Михаил Подоляк впервые заговорил о расчленении Украины
Тюменской стримерше предъявили обвинение из-за угроз в адрес ребёнка в прямом эфире
NYP: Байден фамильярно обратился к Зеленскому на саммите НАТО в Вильнюсе
Предотвращён незаконный вывоз дериватов из Приморского края в КНР
Сенатор Рэнд Пол о нытье Зеленского по поводу членства в НАТО: "У него хватает наглости?"
Рогов рассказал о рекордных потерях ВСУ, пытавшихся атаковать на Васильевском направлении

Мужчина похитил двух подростков на берегу Волги под Нижним Новгородом

0:45
Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось в населённом пункте Малое Козино в Нижегородской области. Мужчина похитил двух подростков, катавшихся на мопеде на побережье реки Волга.

Мужчина похитил двух подростков на берегу Волги под Нижним Новгородом
Фото: facebook.com

50-летний мужчина подошёл к парню и девочке и спросил дорогу. Пока подростки отвечали, злоумышленник достал нож, затолкал их в автомобиль, сел за руль и отправился в неизвестном направлении.

В какой-то момент транспортное средство заглохло. Мужчина связал подростков и оставил на улице, скрывшись с места совершения преступления, сообщает РЕН ТВ.

Личность подозреваемого уже установлена и его разыскивает полиция. Открыто уголовное производство.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Зеленский привёл в ярость делегацию США заявлением о НАТО и Украине

Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.

WP: делегация США пришла в ярость из-за заявления Зеленского о НАТО и Украине
Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы
Может вылететь в трубу: фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" не спасёт приезд Пугачёвой
Кровавая жестокость: сняли скальп с парня из-за его экстравагантной причёски
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Эрдоган рассказал о реакции РФ на передачу "азовцев"* Украине
ВКС РФ нанесли удар по острову Змеиный, где недавно побывал Зеленский
Где сейчас находится "генерал-Армагеддон" Суровикин?
Где сейчас находится "генерал-Армагеддон" Суровикин?
Последние материалы
Мужчина похитил двух подростков на берегу Волги под Нижним Новгородом
Военный ВС РФ Юган в одиночку отбил атаку боевиков ВСУ, невзирая на контузию
ТАСС: учёные-геологи нашли в Канаде "эпицентр" новой эпохи на Земле
Безпалько: Михаил Подоляк впервые заговорил о расчленении Украины
Подходящие растения для глинистой почвы: как сажать их на даче и ухаживать
Тюменской стримерше предъявили обвинение из-за угроз в адрес ребёнка в прямом эфире
NYP: Байден фамильярно обратился к Зеленскому на саммите НАТО в Вильнюсе
Предотвращён незаконный вывоз дериватов из Приморского края в КНР
Сенатор Рэнд Пол о нытье Зеленского по поводу членства в НАТО: "У него хватает наглости?"
Рогов рассказал о рекордных потерях ВСУ, пытавшихся атаковать на Васильевском направлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников