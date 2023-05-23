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Нижегородская область собирается освоить китайское автомобилестроение

2:51
Авто

В качестве смелого шага, сигнализирующего об изменениях в автомобильном ландшафте, Нижегородская область в России собирается начать производство китайских автомобилей. Это начинание знаменует собой значительный отход от прежнего производства иностранных автомобилей, а именно Volkswagen и Skoda, в регионе.

Нижегородская область собирается освоить китайское автомобилестроение
Фото: i-tc. ru/autonews/pervye-oficialnye-geely-monjaro-priehali-v-rossiju/amp/

Переговоры с китайскими партнерами уже ведутся, о чем недавно заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Российско-Китайском бизнес-форуме, проходившем в Шанхае. Хотя конкретные автомобильные конгломераты, участвующие в этом партнерстве, пока не разглашаются, власти намерены обеспечить локализацию производства, следуя по стопам других регионов, которые успешно интегрировали китайских автопроизводителей в свои производственные линии.

Расширение сотрудничества с Китаем в автомобильном секторе

Губернатор Никитин подчеркнул, что регион уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Китаем, особенно в приоритетной области автомобилестроения. Имея более 800 предприятий, специализирующихся на производстве автомобилей и автокомпонентов, наш кластер имеет все возможности для содействия локализации пассажирских автомобилей китайского производства. "В настоящее время мы ведем переговоры с нашими китайскими производителями", — заявил губернатор Никитин, выразив уверенность во взаимовыгодном характере этого партнерства.

Определение места сборки новых китайских автомобилей

Точное место сборки этих предстоящих китайских автомобилей пока не разглашается. Однако есть предположение, что производство может быть налажено на мощностях, ранее занимаемых Volkswagen Group на "Группе ГАЗ". До прошлого года на этих мощностях производились Volkswagen Taos, а также Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia. Хотя контракт между Volkswagen и ГАЗом изначально был рассчитан до 2025 года, он был досрочно расторгнут. ГАЗ обратился к российскому правительству с просьбой помешать Volkswagen продать свои активы в России, а также попытаться вернуть миллиарды рублей для погашения непогашенных долгов.

Однако производственный завод в Калуге, на котором ранее выпускались модели Polo, Tiguan и Skoda Rapid, с тех пор был продан. Только на прошлой неделе Volkswagen передал право собственности "Авилону" вместе с другими своими российскими активами. Согласно инсайдерской информации, есть основания полагать, что новый владелец может использовать завод в Калуге для сборки китайского аналога Tiguan. Тем не менее, конкретная модель и бренд, под которым она будет продаваться, пока не разглашаются.

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Все о работе на ГАЗ(Горьковский Автомобильный Завод )
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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