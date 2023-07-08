Автобус с туристами из РФ попал в аварию в Турции, погибла россиянка

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В турецкой Анталье в городе Серик произошла очередная авария с туристами из России. Автобус, в котором ехали россияне, врезался по очереди в несколько других автомобилей. Об этом пишет "Турпром" в субботу со ссылкой на СМИ Турции.

Фото: МЧС Москвы

Сообщается, что в аварии пострадал водитель автобуса и погибла одна из пассажирок — 44-летняя Татьяна П.

Известно, что микроавтобус следовал в аэропорт, однако столкнулся сначала с грузовиком, а затем его отбросило на машину такси. Пострадавшим оказали первую помощь на месте и доставили в больницу, но спасти российскую туристку не удалось, она умерла от полученных травм.

Вероятной причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса не справился с управлением. Также отмечается, что остальные туристы были отправлены в аэропорт на другом транспортном средстве.

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ТУРЦИЯ СТРАШНОЕ ДТП| Автобус с российскими туристами попал аварию