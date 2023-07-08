Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кардиолог Варфоломеев назвал шесть продуктов, повышающих риск заболеваний сердца
Гигантская черная дыра "включилась" в ранней вселенной: Новое открытие ученых
В Италии нашли следы оставленные динозавром 100 миллионов лет назад
Невролог Чудинская рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывают мушки перед глазами
Технолог Шнитцер заявила, что в магазине лучше выбирать гречку в прозрачной и герметичной упаковке
Медведев объяснил, зачем Байден развязал "опасный затяжной конфликт с Россией"
Вера Брежнева вышла на сцену с украинским флагом, но пела на русском
Повзрослевшая дочь Юлии Началовой сражает красотой во время отдыха в Турции с отцом и его женой
Прищипывание растений в саду: главные советы

Автобус с туристами из РФ попал в аварию в Турции, погибла россиянка

0:56
Происшествия

В турецкой Анталье в городе Серик произошла очередная авария с туристами из России. Автобус, в котором ехали россияне, врезался по очереди в несколько других автомобилей. Об этом пишет "Турпром" в субботу со ссылкой на СМИ Турции.

Автобус с туристами из РФ попал в аварию в Турции, погибла россиянка
Фото: МЧС Москвы

Сообщается, что в аварии пострадал водитель автобуса и погибла одна из пассажирок — 44-летняя Татьяна П.

Известно, что микроавтобус следовал в аэропорт, однако столкнулся сначала с грузовиком, а затем его отбросило на машину такси. Пострадавшим оказали первую помощь на месте и доставили в больницу, но спасти российскую туристку не удалось, она умерла от полученных травм.

Вероятной причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса не справился с управлением. Также отмечается, что остальные туристы были отправлены в аэропорт на другом транспортном средстве.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ТУРЦИЯ СТРАШНОЕ ДТП| Автобус с российскими туристами попал аварию
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин видит политическую подоплёку в угрозе срыва "Рандеву"

Фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле может быть под угрозой срыва из-за отказов звёзд принять участие в нём.

Иосиф Пригожин оценил фестиваль Лаймы Вайкуле, куда отказались ехать артисты
Эксперт по питанию Погожева назвала гражданам РФ самый опасный продукт для сердца
Эксперт назвала самый опасный продукт для сердца
Гинцбург рассказал о вспышке смертельной опасносного менингококка
Сатановский назвал истинных предателей сбежавших из страны
Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию Анастасия Жукова Темина Туаева: патриотические темы рождаются естественным образом Анжела Якубовская Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев
Изначально в фильме "Ворошиловский стрелок" предполагалась гибель полковника Пашутина
Лезут за вином: развенчаны мифы вокруг одной из самых загадочных рыб
Певец Филипп Киркоров сбрил волосы
Певец Филипп Киркоров сбрил волосы
Последние материалы
Автобус с туристами из РФ попал в аварию в Турции, погибла россиянка
Кардиолог Варфоломеев назвал шесть продуктов, повышающих риск заболеваний сердца
Гигантская черная дыра "включилась" в ранней вселенной: Новое открытие ученых
Яркий и красивый бузульник: инструкция по его выращиванию в саду
В Италии нашли следы оставленные динозавром 100 миллионов лет назад
Невролог Чудинская рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывают мушки перед глазами
Технолог Шнитцер заявила, что в магазине лучше выбирать гречку в прозрачной и герметичной упаковке
Всегда ли опадание листьев для деревьев сада проблема
Медведев объяснил, зачем Байден развязал "опасный затяжной конфликт с Россией"
Вера Брежнева вышла на сцену с украинским флагом, но пела на русском
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников