МК: жители Антальи рассказали о роковом проклятии после аварии с туристами из РФ в Турции

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители провинции Анталья в Турции заявили после аварии с российскими туристами, что на шоссе, ведущем в аэропорт, есть проклятый отрезок. Об этом пишет "МК".

Фото: https://www.gazetaingush.ru/

Автобус, который вёз туристов из России, разбился вечером в субботу на хайвее D-400. Погиб водитель-турок, пятеро россиян находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Местный житель, пожелавший остаться неизвестным, рассказал журналисту издания, что аварии с туристами здесь случаются регулярно. И последняя произошла всего две недели назад. Полный людей автобус тогда врезался в фонарный столб.

"В прошлом году конец мая, в позапрошлом август. А место всё время одно и то же — отрезок хайвея D-400 в районе Манавгата. Мы считаем, что это проклятое место!" — заявил собеседник газеты.

Он объяснил, что когда-то здесь автобус с туристами сбил ребёнка. И теперь участок дороги так мстит путешественникам.

Один из водителей, перевозящих туристов на этом маршруте, высказал свою точку зрения. Он также заявил, что проклятье есть, только в виде неисправных автобусов, на которых им приходится ездить и возить людей.

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В Турции в аварию попал автобус с туристами