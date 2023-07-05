Жители Владивостока навели порядок на Морском кладбище, где захоронены российские военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации.
Как сообщает vostokmedia.com, могилы солдат были осквернены вандалами. Отмечается, что злоумышленники изрезали флаги РФ, установленные на территории кладбища. По информации издания, могилы приводили в порядок участники отрядов "Тигр", "Боевое братство" и ВД "Искра". Поиски вандалов продолжаются.
Ранее стало известно, что могилы погибших бойцов СВО были осквернены подростками в Забайкальском крае. Полицейским удалось быстро задержать подозреваемых.
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