Во Владивостоке привели в порядок осквернённые вандалами могилы погибших бойцов СВО

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Владивостока навели порядок на Морском кладбище, где захоронены российские военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации.

Фото: Fotodom.ru

Как сообщает vostokmedia.com, могилы солдат были осквернены вандалами. Отмечается, что злоумышленники изрезали флаги РФ, установленные на территории кладбища. По информации издания, могилы приводили в порядок участники отрядов "Тигр", "Боевое братство" и ВД "Искра". Поиски вандалов продолжаются.

Ранее стало известно, что могилы погибших бойцов СВО были осквернены подростками в Забайкальском крае. Полицейским удалось быстро задержать подозреваемых.