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Во Владивостоке привели в порядок осквернённые вандалами могилы погибших бойцов СВО

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Происшествия

Жители Владивостока навели порядок на Морском кладбище, где захоронены российские военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации.

Во Владивостоке привели в порядок осквернённые вандалами могилы погибших бойцов СВО
Фото: Fotodom.ru

Как сообщает vostokmedia.com, могилы солдат были осквернены вандалами. Отмечается, что злоумышленники изрезали флаги РФ, установленные на территории кладбища. По информации издания, могилы приводили в порядок участники отрядов "Тигр", "Боевое братство" и ВД "Искра". Поиски вандалов продолжаются.

Ранее стало известно, что могилы погибших бойцов СВО были осквернены подростками в Забайкальском крае. Полицейским удалось быстро задержать подозреваемых.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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