Тобольского полицейского осудили за выбивание показаний у подозреваемой

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полицейский из Тобольска был приговорён к четырём годам тюремного заключения за превышение должностных полномочий.

В октябре 2021 года осуждённый применил насильственные действия и использовал "специальные средства" в отношении женщины, подозреваемой в краже телефона. Как сообщает nashgorod.ru, делал он это с целью получить от неё признательные показания.

Бывший полицейский был лишён звания "мойор полиции" и приговорён к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также было принято решение, согласно которому осуждённый должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

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