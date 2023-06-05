Сотрудник правоохранительных органов Берлина может предстать перед судом из-за своих комментариев по поводу беженцев, экоактивистов и помощи Украине. Об этом сообщает Die Welt.
Как отмечает издание, силовики начали проверять публикации полицейских в середине мая. Было установлено, что обвиняемый еще в 2022 году опубликовал комментарий, который привлек внимание.
Он высказал мнение, что радикальных экоактивистов из группы "Последнее поколение" следует отправить в лес под Сталинградом. Также он высказывал недовольство поддержкой Берлином киевского режима и предоставлением убежища в Германии.
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