В Сургуте студента заподозрили в отправке письма с угрозами минирования

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сургуте 17-летнего студента заподозрили в отправке письма с угрозами минирования на почту одного из городских учреждений, пишет muksun.fm.

По предварительным данным, в мае 2023 года обвиняемый напугал сотрудников организации своим сообщением о возможном теракте. Оперативники направили кинологов и сотрудников спецслужб для проверки информации, однако оказалось, что безопасности учреждения ничего не угрожает.

Следователи запустили дополнительную проверку, в результате которой установили причастность 17-летнего студента к инциденту. На него возбудили уголовное дело. Парню грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске эвакуировали школу и политехнический колледж из-за поступивших на электронную почту сообщений о минировании.