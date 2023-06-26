В Сургуте 17-летнего студента заподозрили в отправке письма с угрозами минирования на почту одного из городских учреждений, пишет muksun.fm.
По предварительным данным, в мае 2023 года обвиняемый напугал сотрудников организации своим сообщением о возможном теракте. Оперативники направили кинологов и сотрудников спецслужб для проверки информации, однако оказалось, что безопасности учреждения ничего не угрожает.
Следователи запустили дополнительную проверку, в результате которой установили причастность 17-летнего студента к инциденту. На него возбудили уголовное дело. Парню грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовске эвакуировали школу и политехнический колледж из-за поступивших на электронную почту сообщений о минировании.
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