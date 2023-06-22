Охотинспекторы вынуждены были пристрелить медведя, который разгуливал по столице Карелии, сообщает издание karelinform.ru. По словам специалистов, это был матёрый и достаточно опасный медведь. Отловить его было крайне сложно.
Охотники также отметили, что ещё один медведь по-прежнему перемещается по Петрозаводску. Его пытаются прикормить и поймать.
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