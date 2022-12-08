В Петрозаводске внезапно появились волки в Университетском городке. Хищников, пробегавших в непосредственной близости от жилых домов, удалось снять на видео. Об этом пишет издание karelinform.ru.
Два зверя появились со стороны леса, направились в жилую зону и пробежали мимо частных домов.
Охотники уже подтвердили, что на кадрах именно волки, а не собаки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.