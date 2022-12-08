В жилом микрорайне Петрозаводска появились волки

В Петрозаводске внезапно появились волки в Университетском городке. Хищников, пробегавших в непосредственной близости от жилых домов, удалось снять на видео. Об этом пишет издание karelinform.ru.

Два зверя появились со стороны леса, направились в жилую зону и пробежали мимо частных домов.

Охотники уже подтвердили, что на кадрах именно волки, а не собаки.

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