На складе электротехники в Ростовской области произошёл пожар

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростовской области произошёл пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Инцидент произошел в посёлке Янтарный Аксакайского района. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров.

На место происшествия прибыли 63 сотрудника пожарной службы и 21 единица техники. Вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. На складе хранится посуда и электротехника.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, приведшие к чрезвычайному происшествию. О пострадавших не сообщается.

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