Житель Красноярского края в тундре случайно убил трёхлетнюю дочь, разряжая нелегальное ружьё

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Таймыра Красноярского края случайно застрелил трёхлетнюю дочь, когда разряжал ружьё в тундре. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: pixabay.com

По информации ведомства, инцидент произошёл в районе рыболовецкой точки "Дерябино". Отмечается, что девочка скончалась из-за серьёзного ранения.

"В какой-то момент её отец в ходе разрядки незаконно хранящегося у него охотничьего ружья произвёл выстрел в свою дочь", — подчёркивается в Telegram-канале прокуратуры.

Как пояснили следователи, после выстрела пострадавшая ещё дышала, её оперативно доставили в медучреждение с травмами головы и спины. Однако врачи не смогли спасти ребёнка. После трагедии было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), организована дополнительная проверка.

Ранее стало известно, что в Челябинской области мужчина получил 12 лет лишения свободы за убийство двухлетней дочери.