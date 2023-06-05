Жители Абазы в Хакасии заметили на улице молодого лося. Он пытался покинуть город, но повис на ограждении из металла и скончался.
По данным newkhakasiya.online, инцидент произошёл в пятницу, второго июня. Специалист по информационно-аналитической деятельности города Елена Шишигина сообщила, что дикое животное погибло до прибытия сотрудников отдела по ЧС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.