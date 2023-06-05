Жители Абазы в Хакасии встретили на улице лося

Жители Абазы в Хакасии заметили на улице молодого лося. Он пытался покинуть город, но повис на ограждении из металла и скончался.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

По данным newkhakasiya.online, инцидент произошёл в пятницу, второго июня. Специалист по информационно-аналитической деятельности города Елена Шишигина сообщила, что дикое животное погибло до прибытия сотрудников отдела по ЧС.

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