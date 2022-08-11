Упавшего в отстойник лося в Удмуртии вытащили с помощью экскаватора

В Удмуртии проведена успешная спасательная операция по спасению лося, свалившегося в отстойник фермы.

Недалеко от населённого пункта Поршур-Тукля Удмуртии сотрудники минприроды вызволили молодого лося из беды, провалился в отстойник колхоза. О том, что сохатый ожидает помощи, сообщили местные жители, которым стало жалко дикое животное.

Ранее сообщалось, что в Красноярске арестовали кота по кличке Русский Бэтмен и вернули его хозяйке.

Об истории со счастливым концом поведал в своём телеграм-канале министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов. Его слова передаёт издание udm-info.ru.

Вытаскивать лесного жителя из ямы пришлось с помощью колхозной спецтехники. В ход пошёл бульдозер. Лось вёл себя спокойно, ожидая долгожданной свободы. Животное не пострадало, поэтому его отправили в родную среду обитания.