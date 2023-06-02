Экс-депутата из Красноярского края осудили за заказное убийство журналиста

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывшего депутата Минусинского районного совета Красноярского края Ису Хашиева осудили за организацию убийства главного редактора газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры,

Фото: Global look press

Преступление было совершено в 2017 году и долгое время оставалось нераскрытым. Преступник проведет в тюрьме 16 лет. Исполнитель убийства — 14 лет. Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных.

Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, возникшие на фоне конфликта из-за соперничества на выборах главы района в 2016 году. Журналист был убит 22 мая 2017 года возле своего дома.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.