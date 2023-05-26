Пожилая жительница Уфы убила сына, не желая, чтобы он в будущем мучился от одиночества

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Уфы, узнав от медиков о своём смертельном диагнозе, решила избавить от возможных страданий в будущем своего взрослого сына, страдающего ДЦП.

Фото: pixabay. com

Женщина беспокоилась, что, когда её не станет на свете, сын останется один и за ним никто не будет ухаживать, пишет РИА Новости.

В результате мать убила своего взрослого сына при помощи ножа, а после этого попыталась убить и себя.

В результате прибывшие на место сотрудники полиции констатировали смерть мужчины от ножевых ранений. Мать же осталась жива, она находится в реанимации в коме.

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