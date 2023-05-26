После ночного удара по центру Краснодара пострадали несколько зданий, сообщил мэр города Евгений Наумов. Так, согласно информации, на улице Морской повреждены офисное здание и жилой дом.
На улице Гаражной их многоквартирного дома выбило окна.
"Нахожусь на улице Морской. Повреждены офисное здание, жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет, — сообщил мэр. — В 5-этажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля".
Как подчеркнул градоначальник, на местах работают экстренные службы. Наумов призвал жителей сохранять спокойствие.
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