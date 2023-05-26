В оперштабе Краснодарского края подтвердили информацию о взрыве в центре Краснодара

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Оперативный штаб Краснодарского края официально подтвердил происшествие в столице региона.

Фото: https://t.me/rt_russian/159113

"По информации, поступающей в ЕДДС (единую дежурную диспетчерскую службу. - Прим. ред.) города, в 04-17 в г. Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2", - сообщает официальный Telegram-канал оперштаба.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. К данному моменту известно, что повреждена кровля здания и окна. В результате инцидента пострадавших нет.

Местные жители утверждают соцсетях, что перед взрывом в небе заметили беспилотник.

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