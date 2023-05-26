Оперативный штаб Краснодарского края официально подтвердил происшествие в столице региона.
"По информации, поступающей в ЕДДС (единую дежурную диспетчерскую службу. - Прим. ред.) города, в 04-17 в г. Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2", - сообщает официальный Telegram-канал оперштаба.
В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. К данному моменту известно, что повреждена кровля здания и окна. В результате инцидента пострадавших нет.
Местные жители утверждают соцсетях, что перед взрывом в небе заметили беспилотник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.