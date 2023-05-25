В Красноярском крае прошли суды над гражданами, которые призывали сменить власть в России

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трое мужчин из Красноярского края были осуждены за свои комментарии в интернете, которые призывали к свержению власти. Один из них из города Канска, а двое из Красноярска.

Фото: potokmedia.ru

Управление Федеральной службы безопасности по краю сообщило об этом. По данным ведомства, эти граждане оставляли комментарии на своих страницах и в публичных группах в социальной сети. В них они призывали к организации насильственных действий против представителей государственной власти и правоохранительных органов. В одном из комментариев содержалось предложение о смене власти в России с применением силы, пишет prmira.ru.

Мужчины были признаны виновными и осуждены по статье о публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (часть 2 статьи 280 УК РФ).

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