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В Красноярском крае корова терроризирует посёлок и бросается на людей

0:45
Общество

Жители посёлка Кононово в Красноярском крае выразили обеспокоенность из-за агрессивного поведения коровы, которая нападает на людей и портит урожай. По словам людей, животное свободно перемещается по посёлку без присмотра, представляя угрозу для общественной безопасности. Об этом пишет издание prmira.ru.

В Красноярском крае корова терроризирует посёлок и бросается на людей
Фото: pixabay.com

Один из жителей рассказал, что в прошлом году корова даже сломала руку своему владельцу и уничтожила значительную часть урожая капусты в посёлке. Инциденты активно обсуждаются в местном чате в соцсети.

Ни хозяин коровы, ни местная администрация не предпринимают достаточных мер для решения данной проблемы не принимают, заявляют сельчане.

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КОРОВЫ на выгуле/ С козами справляюсь, А коров БОЮСЬ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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