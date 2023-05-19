На территории Сочи 19 мая было зафиксировано землетрясение с магнитудой 3,1. О случившемся проинформировали в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю, добавив, что пострадавших нет, равно как и жалоб от находящихся здесь граждан.
"В пятницу 19.05.2023 года… в Сочи на глубине 5 километров Обнинской сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,1 по шкале Рихтера, интенсивностью 2-3 балла. Обращений от населения не поступало", — сообщили в ведомстве.
Сотрудники спецслужб добавили, что все городские объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения продолжают работать в обычном режиме.
Ранее руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович объяснила журналистам РИА Новости, что самый известный черноморский курорт России расположен в зоне повышенной сейсмологической активности, из-за чего здесь время от времени случаются землетрясения, интенсивность которых не превышает 3 балла.
Днём ранее, 18 мая, в Туапсе Краснодарского края также были зафиксированы подземные толчки.
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