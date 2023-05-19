Жители Волгограда пожаловались на провалы грунта под асфальтом у домов

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители волгоградского микрорайона Тулака опубликовали в социальных сетях многочисленные жалобы на провалы грунта под асфальтом у зданий.

Фото: Фото: Мария Дмитриева

Как сообщает novostivolgograda.ru, граждане опасаются, что в определённый момент их автомобили могут провалиться в яму и уйти под землю. По их словам, провалы грунта появились у жилого комплекса "Доминант". Они призвали сотрудников профильных служб срочно провести восстановительные работы во избежание трагедий.

Горожане сравнили образовавшиеся провалы с порталом в иной мир. Местные жители подчеркнули: в общей сложности необходимо избавиться от четырёх ям на территории микрорайона.

Ранее стало известно, что в Удмуртии разрушилась дорога, которая ведёт к знаменитым Бурановским бабушкам. Речь идёт о трассе, отремонтированной в рамках нацпроекта в 2021 году.